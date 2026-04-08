造幣局広島支局の桜が、4月9日から一般公開されるのを前に、高齢者が招待されました。広島市佐伯区にある造幣局広島支局には、65品種207本の桜が並びます。一般公開する「花のまわりみち」が9日から始まるのを前に8日、高齢者施設などから約600人が招待されました。■見学者ら「このような（桜を）見られるところないじゃないですかね。最高、うれしいばっかり」「ちょうど花見でね。最高です！」造幣局が選んだ2026年の花は「御