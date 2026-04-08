高市総理は、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとイランの“2週間の停戦合意”について「最終的な合意に早期に至ることを期待している」と伝えました。高市総理「日本とイランの首脳電話会談におきましては、まず私から、事態の早期沈静化が何より重要であることをはじめとする我が国の立場について、改めて伝えました」高市総理は午後、イランのペゼシュキアン大統領とおよそ25分間、電話会談し、アメリカとイ