8日の衆議院内閣委員会で、参政党の川裕一郎議員が安保3文書改訂の問題を取り上げた。【映像】「なぜ今前倒し改定が必要なのか」質問をする川議員の様子川議員はまず、「3文書とは国家安全保障戦略、国家防衛戦略、そして防衛力整備計画の3つであり、日本がこれからどのような危機に備え、どのような防衛力を持ち、どのように国を守るか、その基本方針を大まかな道筋で示すいわば日本の安全保障の設計図といえる」と説明し、「