今季からパラ陸上に挑戦する嶋津雄大＝8日、東京都渋谷区陸上男子で今季から視覚障害クラスでパラ競技にも挑戦する嶋津雄大（GMOインターネットグループ）が8日、東京都内で取材に応じ、2028年ロサンゼルス・パラリンピックでの5000メートルに照準を合わせ「金メダルを目指したい」と抱負を語った。進行性の「網膜色素変性症」のため、視界の下部と両端が欠けているといい、1月に国内のクラス分けで「T13」と判定された。5000