８日の東京株式市場では米国とイランが２週間の停戦で合意したことが好感され、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比２８７８円８６銭（５・３９％）高の５万６３０８円４２銭となった。上昇幅は史上３番目の大きさで、３月３日以来、約１か月ぶりに５万６０００円台を回復した。トランプ米大統領は日本時間８日朝、イランへの攻撃を２週間停止するとＳＮＳで表明し、原油の先物価格が急落した。これを受けた東京市場では取