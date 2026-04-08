韓国を訪問している石破前総理大臣は、李在明大統領と会談し、「短い在任期間で最も重視したのが日韓関係の発展だった」と振り返りました。【映像】石破前総理に謝意を示す李在明大統領石破前総理大臣「私も1年という短い在任でしたが、外交関係で最も重視したのが日韓関係をさらに発展させることでした」会談は、韓国の大統領府で行われ、李在明大統領は「石破総理の在任中に韓国と日本の関係が安定軌道に乗り、それ以来、協