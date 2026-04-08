ソフトバンクの周東佑京外野手（３０）がスタメン出場を予定していた８日の西武戦（みずほペイペイドーム）を急きょ欠場した。「９番・中堅」で先発発表されていたが、プレーボール直前に交代。野村勇が「９番・遊撃」に入り、「７番・遊撃」の川瀬晃が二塁、「６番・二塁」の牧原大成が中堅に守備位置変更となった。周東はこの日の試合前練習でフリー打撃など通常メニューを消化していた。球団は「体調不良による欠場」と発表