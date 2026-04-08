ソフトバンクは２０日、育成の長水啓眞投手（２０）が尼崎市内の病院にて、右第５腰椎分離症にともなう経皮的分離部固定術を受けたことを発表した。競技復帰までは２〜３か月の見込み。長水は京都国際高から２０２４年育成ドラフト８位でホークスに入団。昨年は主に三軍戦で経験を積み、今年は宮崎春季キャンプではＡ組の実戦登板でもマウンドに上がった。３月１８日のファームリーグ・広島戦（タマスタ筑後）では二軍戦デビ