【モデルプレス＝2026/04/08】タレントの東原亜希が4月8日、自身のInstagramを更新。娘が作ったパンの写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】43歳4児の母モデル「どう森？」娘が手作りしたハイクオリティパン◆東原亜希、娘が作った手ごねパン披露東原は「長女に双子とお留守番をお願いしたら、下の子を従えて初めてパンを作ったと送られてきた写真」とつづり、娘が手作りしたパンの写真を投稿。「ホームベーカリー今ないので、