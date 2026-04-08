【モデルプレス＝2026/04/08】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、購入者の中から抽選で当たる「アザーカットミニブック」の先行カットが5枚公開された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、スラリと伸びた美脚を披露◆川崎桜「アザーカットミニブック」先行カット公開帯懸賞特典の1つは、応募者の中から抽選で当選する「アザーカットミニブック」。写