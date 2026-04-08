【モデルプレス＝2026/04/08】9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急によるトンチキ感満載のテーマパーク、超特急 presents『超！トンチキランド』が、2026年5月2日〜5月24日にラフォーレミュージアム原宿にて、期間限定で開園される。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆超特急 presents「超！トンチキランド」開演今年で結成15周年を迎え、11月25日には、悲願の初の東京ドーム単独公演が