最新のガソリン価格 石油製品価格調査の結果 資源エネルギー庁が発表 資源エネルギー庁は、4月8日に4月6日時点での最新のガソリンなどの店頭現金小売価格調査の結果を公表しました。しています。 【調査結果（全国平均）】レギュラーガソリン、軽油は値下がり レギュラーガソリンは１リットルあたり167.4円で、前週の170.2円と比べ2.8円の値下がりで、3週連続の値下がりとなりました。 軽油は１リッ