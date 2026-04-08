【モデルプレス＝2026/04/08】アーティストのあのが4月6日、自身のInstagramを更新。タイトなミニドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】紅白出演美女「脚長すぎて二度見」タイトミニドレスから美脚◆あの、タイトなミニドレス姿公開4月9日より配信がスタートされるDMM TV オリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」に、近野智夏役で出演しているあの。同ドラマの完成披露試写会の際の写真を多数投稿し、ステージ場でキャストが