愛知県岡崎市の貸し切りバスを運行する西三交通。所有するバスは75台あります。 【写真を見る】燃料高騰で観光バス｢月300～400万円負担増｣ 一般のガソリンスタンドに頼る可能性も… 軽油の納入量は3分の2に 修学旅行や社員旅行などの団体利用のほか、コロナ禍以降はインバウンド需要も伸びてきました。 ことしもGWにかけ、書き入れ時となりますが…（西三交通 板倉富男取締役）「1リットルあたり50円一気に上がった。今は