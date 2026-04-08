愛知県農業総合試験場で、牛のげっぷを調べる新しい装置が完成しました。地球温暖化ストップのカギになるかもしれません。およそ20頭の乳牛が飼われている牛舎でお披露目されたのは、1日に2、3回の搾乳と同時に牛にエサを与え、食べるときに出るげっぷからメタンガスを測定する装置です。CO2よりも強い温室効果があるメタンガス。愛知県内で飼われている5万8000頭の牛が1年に出すメタンは、乗用車の9万台分のCO2に相当すると