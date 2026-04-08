ドル指数は大幅に水準修正、３月１０日以来のドル安水準に＝ロンドン為替 米国とイランの一時停戦発表を受けて、ドル指数はドル安方向へと大幅に水準修正されている。前日終値９９．８５８から一気に９８．８４２まで低下した後、ロンドン朝方にはさらに９８．６８５まで低下。３月１０日以来のドル安水準となっている。足元ではやや下げ渋りも９８台後半のドル安圏にとどまっている。 ドルインデックス＝98.84(-1.02-1.