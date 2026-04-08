踏切の事故を防ごうと、4月8日に高知県南国市でJR四国と県警が協力してドライバーに「一旦停止」などの安全な通行を呼びかけました。4月8日、南国市のJR土讃線・長岡踏切で踏切の安全通行を呼びかけるPRイベントが行われました。このイベントは春の全国交通安全運動にあわせてJR四国が毎年企画しているもので、職員や県警の鉄道警察隊などから約20人が参加しました。参加者は、ドライバーにウェットティッシュを手渡し