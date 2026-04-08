◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム巨人の松本剛外野手（３２）が「７番・中堅」で４試合ぶりにスタメン出場し、今季２度目のマルチ安打をマークした。代名詞の華麗な流し打ちが光った。２回１死一塁でフルカウントから６球目の低め１３１キロチェンジアップを拾って右前に落とした。一塁走者とのランエンドヒットを理想的な形で成功させ、一、三塁とチャンスメークした。５回１死でも外角高め１４５キ