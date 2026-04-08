アメリカとイランの戦闘が始まってから1か月余り。イランが、原油を輸送する重要なルートであるホルムズ海峡を事実上、封鎖したことで、世界中にその影響が広がり、早期の戦闘停止や、海峡の開放が求められてきましたが…、4月に入りトランプ大統領は…。（アメリカランプ大統領）「我々は今後2～3週間でイランに激しい攻撃を加える。彼らのあるべき姿である石器時代に戻してやる」イランとの停戦に向けた交渉期限を