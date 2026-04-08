タレントの若槻千夏が奢ってもらった相手に衝撃が走っている。若槻は８日までに自身のインスタグラムを更新。「ホテルにお財布忘れました」と状況をつづり、「?今日は気分がいいから奢る” と言って頂きました（原文ママ）」と８歳の息子にピザを奢ってもらったことを明かした。動画には、奢ってもらったことを証言して笑顔を見せる、母親の顔をした若槻の様子が収められている。この投稿にファンからは「かわいすぎます」「