大相撲春場所を全休した幕下・宮乃風（中村）が８日、東京・墨田区の部屋の稽古で、すり足などの基礎運動などで汗を流した。宮乃風は１月の初場所６日目から途中休場。続く春場所も全休していた。左腕の三頭筋の腱を断裂し、初場所後に手術をしていたという。術後はリハビリを重ね、２月下旬から基礎運動を中心に稽古を再開させた。復帰時期については「状況を見てという感じになるが、５月か７月です」と明かした。春場所期