◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（８日・横浜スタジアム）中日のドラフト１位・中西投手が同点を免れた。２―０の２回１死。６番・ヒュンメルが放った飛球は、右翼ポール付近を通って右翼席に消えた。一塁の白井塁審が右手を頭上でまわすと、ホームランの判定にＤｅＮＡファンからは大歓声が沸き起こった。だが、マウンドの中西はベンチに向かってファウルをアピール。井上監督がリクエストすると、審判団の協議の末に判