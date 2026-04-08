GENERATIONSの片寄涼太が、9日放送のBS12トゥエルビ『シャイニングタイム-週末大人の趣味時間-』（後6：30〜後7：00）に出演する。都会にいながら心を満たす“新しい旅”をテーマに、大手町の日本旅館「星のや東京」で癒しの時間を体験する。高層ビルの屋上での剣術稽古を体感する片寄涼太同番組は、大橋大記がMCを務め、LDH所属の豪華ゲストと共に「シャイニングなひととき」を探るドキュメント・バラエティ。アウトドアのよ