ボートレース戸田の「にっぽん未来プロジェクト競走in戸田」は8日に予選4日目が行われ、準優勝戦進出のベスト18が出そろった和田拓也（35＝兵庫）は3Rで5コースから3着に絡むと、7Rはインから逃げ切り勝ち。ここまで大崩れなく予選を5位で突破した。「乗り心地、回り足がいい。ターンで押し感があるし、起こした感じも嫌いじゃない。もらったときよりブレーキ、グリップ感も出てきたし、舟の向きも良くなった。伸びはそれほ