スペインのサンチェス首相（ゲッティ＝共同）【北京共同】中国外務省の毛寧報道局長は8日の記者会見で、スペインのサンチェス首相が11〜15日の日程で中国を訪問すると発表した。期間中、習近平国家主席や李強首相らとそれぞれ会談する予定。毛氏は、スペインは欧州連合（EU）内における中国の重要なパートナーだと強調した。中国と欧州の関係を巡っては、昨年12月にフランスのマクロン大統領、今年1月にスターマー英首相、2月