IAEAのグロッシ事務局長（共同）【ウィーン共同】ロイター通信によると、国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は8日、米イランによる2週間の停戦合意を歓迎し、イランの核開発問題の解決に向けた「外交への復帰を歓迎する」と述べた。グロッシ氏はIAEAによる核施設への査察を通じて「こうした取り組みを支援する用意がある」と強調した。