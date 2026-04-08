藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎八段（37）を挑戦者に迎える第84期名人戦7番勝負第1局は8日、東京都文京区「ホテル椿山荘東京」で1日目が始まり午後6時35分、先手・糸谷が39手目を封じて指し掛けた。30手台の封じ手は昨年10月の竜王戦第1局以来、半年ぶりというスローペースになった。戦型は横歩取り。初手から2手連続、1筋の端歩を伸ばすという変化球を投じた糸谷に対し、藤井は自然に対応。歩を交換した飛車で