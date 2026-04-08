B1東地区の千葉ジェッツは4月8日、クエンティン・ミロラ・ブラウンが座骨神経痛と診断されたことを発表した。 アメリカ出身で、フィリピンとアメリカの2つの国籍を持つブラウンは、現在25歳で208センチ111キロの体格を誇るセンター。NCAAディビジョン1のライス大学、ヴァンダービルト大学、シタデル大学で経験を積み、フィリピン大学を卒業後はマカオ・ブラックベアーズに籍を置いていた。 12月28