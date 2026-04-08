香川県丸亀市のレオマリゾートでは、7万本のチューリップが見ごろを迎えています。 【写真を見る】赤にピンクに黄色に7万本のチューリップが見ごろ青空と新緑に映えて丸亀市のレオマリゾート【香川】 60品種・7万本が咲き誇る！ 赤にピンクに黄色。色とりどりのチューリップが春本番を告げているレオマリゾートのフラワーガーデンです。60品種・7万本が先月（3月）20日