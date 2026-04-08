岡山県内の22の県立高校で入学式がきょう（8日）開かれました。新入生たちが、これから始まる高校生活に向けて気持ちを新たにしていました。 【写真を見る】岡山県内の22の県立高校で8日入学式新生活へ第一歩「さまざまなことに挑戦し続け、前へ」【岡山】 新入生320人が晴れの日を迎えた岡山市北区の岡山一宮高校です。式では、山田裕史校長が、「主体的に学び、行動する自立した人を目指して」と激励したあと、新入生代表の