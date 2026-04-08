高松市によりますと、きょう（8日）午後3時20分ごろ、香川県高松市牟礼町大町の屋島カントリークラブへの進入路付近で、男性（50）がイノシシにかまれました。男性は腹、足首、左手にけがをしたということです。 イノシシは60キロ～70キロのオスとみられ、そのまま逃走しました。警察や市、猟友会などが現場付近を捜索しましたが、見つかっていません。（8日午後7時現在） 高松市農林水産課では、イノシシと遭遇した