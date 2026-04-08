アイドルグループ・乃木坂46の川崎桜（※崎＝たつさき）1st写真集『エチュード』（4月14日発売／新潮社）より、購入者の中から抽選で当たる「アザーカットミニブック」の先行カットが公開された。 【画像】乃木坂46 川崎桜1st写真集、アザーカットミニブックの先行カット 本書は、五期生・川崎にとって初の写真集。フランスのニースとパリの2都市で撮影され、初々しい表情から、撮影が進むに