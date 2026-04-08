（台北中央社）数位発展部（デジタル発展省）は7日、台湾の海底ケーブルの損傷に関する分析と強化策をまとめた報告書を公開した。報告書では、2025年の海底ケーブル障害件数に顕著な変化はないものの、破壊形態には高度な隠蔽（いんぺい）性と標的性を有するグレーゾーンの脅威が含まれると指摘し、税制メリットがある国に登録した外航船「便宜置籍船」（FOC）の頻繁な活動は、海底ケーブルの防護が単一の経済的問題ではなく、国家