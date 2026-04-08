山形県南陽市の烏帽子山公園では赤湯温泉桜まつりが行われています。今の公園の魅力を取材しました！ 【写真を見る】見上げれば桜、見下ろせば桜桜の名所・烏帽子山公園今の公園の魅力とは？楽しめる桜は約25種類！（山形・南陽市） 山全体がピンク色に染まる、南陽市の烏帽子山公園。楽しめる桜は、およそ２５種類。烏帽子山千本桜とも呼ばれ、全国的にも珍しいエドヒガンの群生地です。 きょうは、烏帽子山の桜を知り尽