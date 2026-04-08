井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月８日、タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージ（GS）最終節で、オーストラリアと対戦している。序盤から試合を優位に進める日本は、39分に一瞬の隙を突かれて失点も、45＋３分に同点に追いつく。 ボックス内で縦パスを受けた福島望愛が、鋭い切り替えしから右足を振る。正確なシュートでファーサイドのネットを揺らした。飛び級でヤングなでしこに