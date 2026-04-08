4月5日、弥彦村の『弥彦山スカイライン』で乗用車が釘を踏んでパンクする被害が相次ぎました。1日に通行した乗用車のタイヤもパンクし、釘のようなものが刺さっていたことがわかりまりました。 警察によりますと、5日午前9時すぎ、弥彦山スカイラインの山頂駐車場を訪れた人から「釘のようなものが車に刺さっている」と110番通報がありました。その後も通報が相次ぎ、警察が確認しているだけで7台以上のタイヤに釘のようなも