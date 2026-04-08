○住友ファーマ [東証Ｐ] 国内外で5130万4400株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限769万5600株の第三者割当増資を実施する。発行価格は4月20日から23日までの期間に決定される。 [2026年4月8日] 株探ニュース