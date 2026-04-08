●グリーンエナ [東証Ｇ] 4月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●カヤバ [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ［2026年4月8日］ 株探ニュース