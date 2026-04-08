8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の5万6650円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては341.58円高。出来高は3696枚となっている。 TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.70ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56650