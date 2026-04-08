新潟市南区のル レクチエ農家が開発した『グミ』約6万個が、発注のキャンセルなどで廃棄の危機を迎えました。協力したのは、同じく南区でスーパーを経営する女性でした。 県産『ル レクチエ』の果汁を使用したグミ。新潟市南区にあるヤマヨ果樹園が3年の歳月をかけて開発した自信作です。2025年7月から12万個を販売し自社で6万個を売りましたが、残り6万個があまる事態に･･･。 ■ヤマヨ 小柳雅敏会長 「大