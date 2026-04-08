8日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円49銭前後と、午後5時時点に比べ28銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円11銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース