県内では、特殊詐欺による被害が相次いでいます。県警では、新たな防犯アプリを導入しましたが、早くもその効果が出始めています。 2026年3月、新潟市秋葉区の60代の女性のもとに郵便局をかたる不審な電話がかかってきました。 ■情報提供した女性 「音声ガイドで『郵便局から荷物が届いている』ということで『6番を回してください』という音声ガイドがあったので、全然疑いもなく6番を回したら女の方が出られて。」