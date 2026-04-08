カープと国民的アニメ「ポケットモンスター」がコラボした特別ユニフォームが、4月8日お披露目されました。ユニフォームにデザインされているのは「ピカチュウ」。国民的アニメ「ポケットモンスター」のゲームソフト発売から30年を記念した12球団とのコラボ企画で、4月21日からのヤクルト3連戦で着用します。■広島東洋カープ 坂倉 選手「いつもとは違うラインが後ろに入っているので、