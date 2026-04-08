鹿児島市の桜島に開校する9年制の義務教育学校、「桜島学校」で初めての始業式が行われました。桜島の8つの学校が統合して生まれた桜島学校。約150人が新しい学び舎で新学期をスタートさせました。鹿児島市の旧桜島中学校。2025年度で閉校した島内の8つの小中学校を統合して開校する桜島学校の始業式が行われました。鹿児島市内では初めての9年制の義務教育学校となる桜島学校。新しい校舎の建設が遅れたため、1年間は