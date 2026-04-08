進学やクラス替えなど、子どもたちにとってはさまざまな環境の変化がある 年度替わりの4月。 進学や新しい学年での生活を楽しみにする一方、学校に行くことをためらう子どもたちも増えています。 文部科学省の調査によりますと、2024年度の県内公立学校の不登校児童・生徒の数は、過去最多の4113人で、9年連続で増加しているということです。 そんな中、学校と家庭以外の子どもの居場所を提供する、長崎市の施設