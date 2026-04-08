台湾メディアのETtodayは7日、中東情勢の悪化による原油価格の高騰を受け、日本ツアーの料金が10％程度上昇する見込みだと報じた。記事は、「国際的な原油価格の上昇が続く中、航空各社が燃油サーチャージを引き上げ、ツアー料金にも影響が及んでいる」と説明。「台湾人に人気の日本を例にすると、原油価格のほか現地でのコスト上昇もあり、ツアー料金は全体で約10％上昇すると見込まれている」と伝えた。台湾の旅行会社・晴日旅行