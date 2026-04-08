中国の鉄道部門は、1年前から実施していた「高速鉄道でのペットお預かりサービス」試験運用の成功を踏まえ、より最適化されたサービスとして、4月8日から「愛寵行」を正式に導入しました。「寵」という字は、中国語でペットを意味する「寵物（ペット）」を指します。このサービスでは、「ペット同伴旅行」と「ペット単独輸送」の2種類のサービス形態を提供し、対応可能な高速鉄道駅は121駅、対応列車は228本へと拡大され、旅客の多