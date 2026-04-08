防衛省は8日午後、北朝鮮が少なくとも1発の弾道ミサイルを発射したと発表しました。日本のEEZ＝排他的経済水域の外の日本海に落下したとみられ、変則軌道で飛翔した可能性があるということです。防衛省によりますと、北朝鮮は8日午後2時23分ごろ、北朝鮮の東岸付近から、少なくとも1発の弾道ミサイルを東方向に発射したということです。ミサイルは最高高度60キロ程度で、およそ700キロ以上の距離を飛び、日本のEEZ＝排他的経済水域