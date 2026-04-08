大垣競輪のF1「スポーツニッポン杯フェニックスカップ」は8日、初日を終えた。初日メイン12RS級初日特選では、取鳥雄吾（31＝岡山）が打鐘前で先頭に出て先行する展開に。機敏に3番手を確保した山田諒が最終2コーナーから鋭く踏み上げると香川雄介のけん制を乗り越えて捲り切って白星を飾った。一方で果敢に先行して捲られた取鳥だが、一切悲観はしていない。「しっかり駆けて感じは悪くなかった。捲りで勝って小さいレース