◇パ・リーグオリックスｰロッテ（2026年4月8日京セラドーム）2カードぶりの勝ち越しを狙うオリックスが速攻で先制した。初回無死一、三塁の先制機。西川がジャクソンの初球、甘く入ったチェンジアップを逃さずとらえて左中間を破る2点二塁打を放った。「チャンスの場面だったので、無心で打ちました。いいところに打球が飛んでくれましたし、先制点を取ることができて良かったです」この日は「2番・中堅」で今季初ス